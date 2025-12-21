Снимка: АЕЦ „Козлодуй”

Днес спират принудително шести блок на АЕЦ "Козлодуй", което е с ден по-рано от предвиденото. При подготовка за планираното на 22 декември спиране на блока за подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината е установен дефект в още едно защитно устройство.

Наличните резервни устройства са изпратени в две независими научни организации, където ще преминат необходимите анализи и проверки, преди да бъдат монтирани. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.

След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график, допълва bgonair.bg.

На 16 декември шести блок на АЕЦ "Козлодуй” бе включен в електроенергийната система на страната след подмяна на дефектирало предпазно устройство.

На 1 декември 2025 г. приключи годишният ремонт на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй”. Блокът беше в включен в електроенергийната система на страната в 17:21 часа след направена проверка и издадена положителна оценка от Агенцията за ядрено регулиране.

