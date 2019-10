Днес става ясно наказанието за раситския скандал. Медиите в Англия с няколко предположения

Снимка: Булфото

28 октомври е денят, в който България ще разбере какви са последствията от срещата с Англия в София, загубена с 0:6, съобщава Dsport.bg.

Резултатът е ясен, но УЕФА ще се произнесе по може би по-дискутираната тема - расизмът. Английските национали два пъти поискаха спиране на играта през първата част на срещата, след като футболистите се оплакаха от расистки песни по свой адрес от българската публика. Различните английски таблоиди като BBC и eveningexpress представят няколко варианта, като припомнят за други подобни случаи.

Дисциплинарната комисия към УЕФА разглежда всички етични параметри от срещата след прегледа на докладите от делегата и съдиите. Президентът на FA Грег Кларк обяви след победата на Англия, че това е една от най-ужасните нощи в кариерата му, след като е чул различни обидни подмятания. Той добави, че от английската федерация ще събират мнения на свидетели, с което да се подпомогне разследването.



Simon Peach

✔

@SimonPeach

FA chairman Greg Clarke: "I mean it’s probably one of the most appalling nights I’ve seen in football... I heard examples of appalling racist chanting"

85

23:07 ч. - 14.10.2019 г.

Информация за реклами в Twitter и поверителност

Виж другите туитове на Simon Peach

Възможните наказания за България могат да бъдат - домакински двубой без публика плюс глоба от 50 000 евро. Правилниците на УЕФА могат да бъдат приложени и по-строго, санкцията да е за повече мачове без фенска подкрепа, отнемане на точки или изваждане от квалификациите.

Новите етични протоколи на УЕФА бяха приети през 2013 година в Лондон, като до този момент нито един мач не е бил прекъснат и не е имало случай на прекратяване заради расизъм.

На Сърбия бе наложено подобно наказание във връзка с расистки прояви на феновете. Сърбите са наказани с един домакински мач без публика заради обиди към футболистите на Португалия.

УЕФА наказа Сърбия заради расизъм

Най-сериозната санкция за проявен неетичен знак бе през 2015 година за Хърватия. Преди срещата на хърватите срещу Италия в Сплит, на терена бе изгорена свастика. На двубоя бе наложена санкция да се играе при затворени врата преди това, а споменатата проява допринесе за ново наказание за федерацията на Хърватия. На балканците им бе присъдено да играят 2 срещи без публика.

В началото на 2019 година Черна Гора се изправи срещу Англия, а Дани Роуз се оплака от расистки скандирания към него. Нелицеприятните викове от черногорците бяха оценени на 20 000 евро глоба плюс мач без запалянковци.

Не трябва да се забравя, че каквото и наказание да наложи УЕФА на България, страната ни има правото да го обжалва.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html