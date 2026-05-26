Днес в Австралия отбелязват Национален ден за извинение

Националният ден за прошка в Австралия се провежда ежегодно на 26 май и е известен официално като Национален ден за извинение или Ден за изцеление (National Sorry Day / National Day of Healing).

Денят бележи началото на процеса на помирение между местното и останалото население. Ето основните факти за събитието:

Повод за отбелязване: Възпоменание на „Откраднатите поколения“ (The Stolen Generations) – десетки хиляди местни деца от аборигенски произход и островитяни от Торесовия проток, които са били насилствено отнемани от семействата им от правителствени и църковни институции в периода между края на 1800-те и 1970-те години.

Начало: Първият Ден на извинението е проведен на 26 май 1998 г. в отговор на публикувания доклад за принудителното извеждане на деца от техните семейства – "Bringing Them Home".

Национално извинение: На 13 февруари 2008 г. австралийското правителство, представлявано от бившия министър-председател Кевин Ръд, отправя официално извинение към тези поколения.

Чествания: Въпреки че не е официален федерален (национален) почивен ден, той е широко признат. В цялата страна се организират специални събития, образователни лекции и публични събирания.

Подробна информация за значението на този ден и инициативите, свързани с него, можете да намерите на официалния портал на фондацията Reconciliation Australia или през сайта на The Healing Foundation .

Забележка: Ако търсите традиционния български празник, известен като Прошка (Сирни Заговезни) , той е с подвижна дата и обикновено се пада в периода февруари - март.

