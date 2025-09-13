Днес в Морската градина ще се състои конкурс за най-красив ретроавтомобил

снимка,архив: Булфото

Най-красивите ретроавтомобили отново пристигат във Варна за участие в поредното издание на Националния конкурс за елегантност „Николай Колев – Бижуто“.

На 13 септември (събота) морската столица отново ще бъде домакин на събитието, което се провежда под егидата на Община Варна.



На входа на Морската градина пред Слънчевия часовник почитателите на класиката ще имат възможност да видят над 100 ретро автомобила от всички клубове в страната и да се насладят на уникални модели с дизайнерски подход и историческа стойност, предава live.varna.bg.

Участниците в конкурса ще бъдат разпределени в различни автомобилни класове:

- Довоенни автомобили

- Лимузини

- Кабриолети

- Купета

- Поршета

- Американски стил „Sunset Вoulevard”

- Италианска класика „ Долче Вита“

- Френски шик „Ален Делон“

- “King of the road” – хотроди и мотори

- Янгтаймери

- Социалистически модели



Официалният старт на събитието ще бъде даден в 10:30 ч., а автомобилният парад на елегантността ще продължи до 16:30 ч. Водещ на събитието е Ники Кънчев, а музикалната програма включва изпълнения на Орлин Павлов и Бриана Петрова. Публиката също ще може да гласува за любимия си автомобил, а журито ще присъди няколко награди, сред които и специалния приз „Бижуто“ в памет на доайена на ретро движението у нас Николай Колев.

