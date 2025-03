Днес в Несебър избират най-добрите ветроходци

8 са номинирани за ветроходец на годината 2024. Награждаването е днес в Несебър от 18 ч. Ще бъдат наградени най-изявените ветроходци в 21 класа. Церемонията се организира от българската федерация по ветроходство съвместно с община Несебър.

Номинирани за ветроходец на 2024 година са:



ВИКТОР СТАНОЕВ– Клас ИЛКА 6 ЯК Св. Николай

4-то място на Азиатското първенство

30-то място на Световно първенство Клас Илка 4

31-во място на Европейско първенство сребърна група Клас Илка 4



МАРИАН ШАНГОВ – Клас ИЛКА 6 ЯК Порт Бургас

48-то място на Европейско първенство Клас Илка 6



БОРИСЛАВ НИКОЛОВ –

48-мо място Европейско първенство Клас Оптимист ЯК Порт Варна



БОЯНА КОСТУРКОВА –

55-то място Европейско първенство Клас Оптимист Як Порт Варна



НИКОЛ БУРГАЗЛИЕВА –

47-мо място Европейско първенство Клас Оптимист ОМСК Циклон



ЕКИПАЖ на ЯСК Несебър 2009 с шкипер Чавдар Александров

1-во място на IRC EAST MIDDLE CHAMPIONSHIP



ЕКИПАЖ на ЯСК Несебър 2009 в състав Любен Тодоров, Иво Тодоров и Любен Тенекеджиев-шкипер

9-то място генерално и 2-ро място в група Коринтиан под 25 години

Световно първенство Клас SB20



АЯ КАСАБОВА –1-во място Световно първенство под 16 г Клас кайт сърф фристайл ЦСЯК София



НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ ВЕТРОХОДЦИ ЗА 2024 Г ПО КЛАСОВЕ:

Клас Оптимист



ОПТИМИСТ ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ

Тихомир Тузлуков ОМСК Циклон

ОПТИМИСТ ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ

Щерион Даилов ОМСК Циклон

ОПТИМИСТ ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ

Николета Костова ЯК Поморие

ОПТИМИСТ ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ

Никол Бургазлиева ОМСК Циклон

ОПТИМИСТ ТИМ РЕЙСИНГ

ЯК Порт Варна



Клас Илка 4

ИЛКА 4 ДЕВОЙКИ

Даниела Гочева ЯК Поморие

ИЛКА 4 ЮНОШИ

Христо Калчев ЯК Порт Варна



Клас Кадет

КАДЕТ ЮНОШИ

Ян Макеев – Кристиян Костов СК Черно Море Бриз

КАДЕТ ДЕВОЙКИ

Александра Георгиева – Пресияна Дурева ОМСК Циклон



Клас 420

Борислав Тодоров/Момчил Баев МК Балчик



Клас Фин

Анастас Петров ОВК Несебър



Клас 470

Михаил Белогородски/ Полина Заточна ЯК Черноморец Бургас



Клас Илка 6

ИЛКА 6 МЛАДЕЖИ

Мариан Шангов ЯК Порт Бургас

ИЛКА 6 ЖЕНИ

Александра Лукоянова ЯК Черноморец Бургас



Клас Илка 7 МЪЖЕ

Михаил Берберов ЯК Порт Варна



Клас ФОЙЛ

Цветомир Тодоров ЯСК Несебър

Клас КАЙТ

TWIN TIP COURSE RACING девойки - Дарина Илиева ЯК Черноморец Бургас

TWIN TIP COURSE RACING младежи - Максим Сугарев ЯК Черноморец Бургас

TWIN TIP COURSE RACING мъже – Кристиян Манев ЯК Черноморец

KITE STRAPLESS- COURSE RACING мъже – Христо Димов ЯК Черноморец

KITE FOIL RACE - Александър Бачев ЯК Поморие

KITE FOIL FREERIDE – Аксел Бенун ЯК Порт Бургас



УИНДСЪРФ КЛАС РЕЙСБОРД

МЪЖЕ - Стоил Стоилов ЯСК НЕСЕБЪР

МЛАДЕЖИ – Щерион Даилов ОМСК Циклон



УИНДСЪРФ КЛАС ФЪНБОРД

ФЪНБОРД МЪЖЕ – Йордан Димов ЯК Булсейлинг

ФЪНБОРД ЖЕНИ – Стефани Митова ЯК Булсейлинг



КЛАС ЯЛ – 6

ЕКИПАЖ с рулеви Михаил Копанов ЯК Порт Бургас



КИЛОВИ ЯХТИ

КЛАС ORC CP – Яхта Импала шкипер Христо Христов ВК Христов

КЛАС ORC А1 – Яхта Петра шкипер Константин Воденичаров ВК Понтос

КЛАС ORC А2 – Яхта Екстази шкипер Стефан Калчев ОВК Несебър

КЛАС ORC B – Яхта Уасаби шкипер Валентин Николов ЯК Черноморец

КЛАС ORC D – Яхта Лодоз шкипер Петко Димитров ЯК Порт Бургас



Клас IRC 1

Яхта Шоколад шкипер Михаил Копанов ЯК Порт Бургас

Клас IRC 2

Яхта Виктория шкипер Борислав Николов ЯК Черноморец

Клас КОНРАД 25 R

Яхта Феникс шкипер Алексей Минков ВК Синева







