Днес във Варна стартира Коледният музикален фестивал

Изображениe: Държавна опера Варна

Коледният музикален фестивал на Държавна опера Варна започва грандиозно с операта „Фауст“ от Шарл Гуно на 22 ноември, съобщиха от културната институция. Това е 26-ото издание на фестивала.

Под диригентската палка на Светослав Борисов и в режисурата на световно признатата Вера Немирова, варненската публика ще се потопи в зрелищния спектакъл за сделката с дявола, силата на любовта и цената на човешката душа. Музиката на Шарл Гуно обединява драматизъм, лирика и изящество, които превръщат творбата в шедьовър на френския оперен романтизъм, а постановката на Немирова прави преживяването неповторимо.

В ролята на Мефистофел е блестящият бас Деян Вачков. В ролята на Доктор Фауст Варненската опера ще посрещне специален гост - филипино-американският тенор с международна кариера Артур Еспириту, утвърдил се като един от водещите лирични и спинто тенори на своето поколение.

Той е завършил е Oberlin Conservatory of Music и Университета в Ню Орлийнс, а през 2007 г. печели престижната награда „La Scala Award“ на конкурса Belvedere, последвана от „George London Award“ през 2009 г. Еспириту е първият филипински тенор, пял на сцената на Миланската Скала, където се изявява в „Така правят всички“ на Моцарт. Сред най-значимите му роли са Родолфо от „Бохеми“, Алфредо от „Травиата“, Дон Отавио от „Дон Жуан“, Едгардо от „Лучия ди Ламермур“ и ролята на Фауст, с която постига голям успех в оперните театри на Любек и Санкт Гален.

Организаторите припомнят, че варненската публика познава Еспириту от „Ромео и Жулиета“, в която през 1922 г. изпълни ролята на Ромео, като си партнира с Илина Михайлова като Жулиета. Репертоарът на певеца обхваща водещи европейски сцени – от Германия и Швейцария до Италия и Израел, където впечатлява с чистота на гласа, емоционална дълбочина и сценично присъствие. Участието му във "Фауст" на Варненската опера е част от поредицата му изяви в Европа през 2025 г.

Лиричната партия на Маргарита ще изпълни сопраното Ирина Жекова, баритонът Иво Йорданов ще влезе в ролята на брат ѝ Валентин, басът Гео Чобанов е в образа на Вагнер, сопраното Лилия Илиева-Михайлова е Зибел, а мецосопраното Силвия Ангелова е Марта.

Участието в спектакъла на младежи от Варненската детско-юношеска опера беше удостоено с отличие от Българската асоциация на работодателите в сферата на културата. Хореограф на постановката е Анна Пампулова, сценографията е на Олга фон Вал, а пищните костюми са на Юлиян Табаков. Хора на Варненска опера дирижира Теодора Георгиева.

БТА припомня, че 26-ото издание на Коледния музикален фестивал ще се проведе от 22 ноември до 31 декември 2025 г. в Държавна опера Варна.

