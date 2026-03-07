Днес временно затварят за движение бул. "Хр. Смирненски" във Варна

Булфото

На 7 март от 11:00 до около 12:30 ще бъде затворен двупосочно за движение бул. "Хр. Смирненски" в участъка от кръстовището с ул. "Мир" до бул. "Осми Приморски полк".

Автобусите по линия 12 след сп. "Проектантска" посока "Бриз" продължават по бул. "Левски", без обслужване ще бъдат спирки ВиК, "Вятърна мелница", "Подвис", "Военна болница", "Мед. к-с", "Сотира".

Автобусите по линия 209 след спирка "Дубровник" продължават по бул. "Левски", без обслужване спирки "Мир", "Черноризец Храбър", "Военна болница", "Мед. к-с", "Сотира".

Маршрутните промени са двупосочно и поради ремонтни дейности на ВиК Варна, предаде Радио Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!