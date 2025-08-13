Днес започва основният ремонт на ул. "Поп Димитър" във Варна
Днес започва основният ремонт на ул. „Поп Димитър“ във варненския район „Младост“.
Предвидени са подмяна на бордюри, нова тротоарна настилка, улично осветление, както и преасфалтиране на част от улицата – от отбивката до бл. 64 до бул. „Цар Освободител“.
От фирмата-изпълнител на обекта направиха уточнението, че по време на ремонтните дейности няма да се извършва подмяна на подземни комуникации и няма да се наложи пълно затваряне на улицата. Достъпът на живущите няма да бъде ограничен.
В район „Младост“ продължават и ремонтните работи по ул. „Младежка“, ул. “Мечтание” и ул. „Перла“, като на последната в момента се извършва подмяна на бордюри, стана ясно по време на срещата, предаде Радио Варна.
