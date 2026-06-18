Днес започва отначало делото за смъртта на 14-годишния Филип

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Софийският градски съд даде ход на делото за катастрофата, при която загина 14-годишният Филип Арсов. Обвиняем е Петър Тодоров. Съдът прие, че няма основания мярката му за неотклонение да бъде променяна и го остави под домашен арест.

Инцидентът се случи на 2 септември 2023 г. на пешеходна пътека в София.

Според разследващите водачът е нарушил правилата за движение, като е шофирал с 88 км/ч при разрешена скорост от 30 км/ч и на пешеходна пътека на ул. "Гурко" не е пропуснал пресичащото момче. Според обвинението водачът е шофирал с 2,1 промила алкохол в кръвта.

Делото влиза за втори път в съдебна фаза. През март месец предходният съдебен състав се отведе от делото. До това се стигна, след като частните обвинители, в лицето на Красимир Арсов - баща на детето, поискаха от съда на днешното заседание да бъде изискана полицейска справка за криминалистични регистрации на подсъдимия, както и справки за висящи дела от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт. Съдът обаче отказа с довода, че тази информация не способства за изясняване на фактите при разследване на пътнотранспортно произшествие "по непредпазливост", предаде БТА.

Адвокат Нацко Дойчев, който представлява близките на загиналото момче, поиска отвод на съдебния състав на база на това изказване, защото по думите му то означава, че делото вече е решено да бъде преквалифицирано като такова по непредпазливост, преди приключването му по същество, а обвинението срещу Тодоров, внесено от прокуратурата, е за умишлено деяние.

В отговор на журналистически въпрос дали ще поиска всички свидетели да бъдат разпитани наново прокурурорът по делото Мария Кабалакова каза, че това не е нужно.

На въпрос дали ще поискат нови експертизи или ще бъдат използвани изготвените при предходния процес, бащата на Филип - Стефан Арсов, отговори, че фактите са такива каквито са. Едната експертиза е категорично под всякаква критика. В повторната експертиза също има недостатъци, допълни той. Арсов също смята, че няма нужда да бъдат разпитвани наново всички свидетели, защото показанията на някои не допринасят с нищо съществено за откриване на обективната истина.

Преди началото на заседанието семейството и близките на Филип се бяха събрали на протест пред Съдебната палата.

Редактор "Екип на Петел",

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