Днес започва срещата на Г-20

снимка: Presidential Press and Information Office Уикипедия, архив

Двудневната среща на високо равнище на Г-20 на водещите икономики започва днес в южноафриканския Йоханесбург, помрачена от отсъствието на много световни лидери, както и от ожесточения дебат относно плана на САЩ за мир в Украйна, предаде ДПА.

Самият президент на САЩ Доналд Тръмп, както и държавните глави на Русия и Китай - Владимир Путин и Си Цзинпин, са сред лидерите, които също отмениха участието си в първата среща на високо равнище на Г-20 на африканския континент. Лидерите на Мексико и Аржентина също отсъстват.

Администрацията на Тръмп бойкотира изцяло преговорите, защото обвинява южноафриканското правителство в тежки репресии срещу белите фермери. Южна Африка отхвърля обвиненията като неоснователни.

Домакинът на срещата, президентът на Южна Африка Сирил Рамапоса, фокусира срещата на върха върху темите за солидарност, равенство и устойчивост.

Най-големите му приоритети включват облекчаване на дълговото бреме на развиващите се страни, справедлив енергиен преход, справедливо и чисто използване на редките природни изкопаеми, справедливо споделяне на тежестта в областта на опазването на климата и продоволствената сигурност.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова страните от Г-20 да работят за прекратяване на конфликтите, които „причиняват толкова много гибел, разрушения и дестабилизация по целия свят“.

Гутериш специално спомена войните и конфликтите в Украйна, Газа, Судан, Мали и Демократична република Конго, допълва БТА.

„Навсякъде – от Хаити до Йемен, Мианмар и отвъд – трябва да изберем мир, закрепен в международното право“, заяви той. Той също така призова държавите да предприемат действия по отношение на изменението на климата и да помогнат за намаляване на глобалните неравенства: както финансовото неравенство, така и по отношение на представителството в международни институции.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!