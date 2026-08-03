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Дневник: Гюров и Кандев се кандидатират за президентските избори

03.08.2026 / 16:41 2

Кадър Ютуб

Андрей Гюров и Георги Кандев ще бъдат обявени като кандидатпрезидентска двойка в края на сезона на отпуските. Предизборната им кампания ще започне официално през септември. Това коментираха неофициално пред "Дневник" участници в подготовката й.

По информация от подкрепящите ги партии ("Продължаваме промяната", "Да, България", ДСБ) единствената причина за условност в говоренето на политици по темата е инициативата да остане в ръцете на Гюров, така че той да не се обвързва тясно с политическите формации. Публично никой от двамата все още не е потвърдил участието си в изборите на 25 октомври.

Още в https://www.dnevnik.bg/burzi-novini/2026/08/03/4942048_tandemut_gjurov_-_kandev_shte_se_kandidatira_za/?

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Коментари
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0
село варна (преди 3 минути)
Рейтинг: 37519 | Одобрение: 639
Ама от шапкари млади пенсионери преливащи от енергия. Заради такива трябва да им увеличат пенсионната възраст поне с 10г.
1
0
Off Road (преди 12 минути)
Рейтинг: 60328 | Одобрение: 14258
Ся да хвърлят чоп кой за какво ще се кандидатира, кой да е баш и кой вице.

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