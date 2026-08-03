Дневник: Гюров и Кандев се кандидатират за президентските избори

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Андрей Гюров и Георги Кандев ще бъдат обявени като кандидатпрезидентска двойка в края на сезона на отпуските. Предизборната им кампания ще започне официално през септември. Това коментираха неофициално пред "Дневник" участници в подготовката й.

По информация от подкрепящите ги партии ("Продължаваме промяната", "Да, България", ДСБ) единствената причина за условност в говоренето на политици по темата е инициативата да остане в ръцете на Гюров, така че той да не се обвързва тясно с политическите формации. Публично никой от двамата все още не е потвърдил участието си в изборите на 25 октомври.

Още в https://www.dnevnik.bg/burzi-novini/2026/08/03/4942048_tandemut_gjurov_-_kandev_shte_se_kandidatira_za/?

Редактор "Екип на Петел",

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