Дневният център „Св. Йоан Златоуст“ във Варна с нова придобивка

Снимка: Община Варна

Община Варна осигури чисто нов бус за Дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“. Закупуването на новата придобивка е със средства по Социалната програма на общината и е с цел да обезпечи нуждата от транспортна услуга в центъра. Дарението беше представено от заместник-кмета Снежана Апостолова, която присъства и на кратка празнична програма на възпитаниците на дневния център, съобщават от общината.

Новото превозно средство разполага със 17 стоящи места, с модерни удобства и ще се използва за ежедневно транспортиране на децата и младежите от личните им адреси до ДЦДМУИ „Св. Йоан Златоуст“, което ще улесни значително семействата им и ще позволи добра мобилност на екипа. Благодарение на осигурения автомобил се сбъдва и голямото желание на всички потребители и възпитатели да имат свой собствен транспорт, с който да пътуват из България. Децата и младежите с увреждания обичат да прекарват времето си навън сред природата, вълнуват се, че ще могат да посещават различни места и градове, за да се срещнат с историята и занаятите на страната, разказват от екипа на центъра, щастливи за новата придобивка.

Дневният център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“ е в навечерието на празника по случай своето създаване. Той е най-старият и първи в общността център, създаден преди 32 години благодарение на ползотворен диалог между родители на деца със специални потребности и социалните експерти в Общината.

Комплексът „Св. Йоан Златоуст“ разполага с 40 места за подкрепа на деца и младежи с ментални увреждания между 5 и 29-годишна възраст. В центъра работят 17 души обслужващ персонал. Ръководството се гордее, че е успяло да осигури работа и на девойка, израснала в защитеното жилище „Гаврош“. Специалистите в „Св. Йоан Златоуст" вече над 30 години търсят най-адекватните образователни и възпитателни решения за създаване на условия за общуване и придобиване на умения на децата, както и за удовлетворяване на ежедневните им рехабилитационни потребности.

Целта на екипа е младите хора да имат собствена здравословна среда и да им осигури възможност за независим живот и социални умения. Повечето посетители на дома са преминали през ранна детска интервенция в „Карин дом“ и вече имат известен интегритет, когато пристигнат в дневния център, посочват още от ръководството. От тази година голямото семейство на ДЦДМУИ „Св. Йоан Златоуст“ ще разполага и със свободата да планира своите нови посоки, в търсене на нови приключения, преживявания и знание.

