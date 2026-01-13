До 10 градуса стигат температурите в сряда

снимка: Булфото

През нощта облачността над страната ще бъде значителна. На места в североизточните райони и централните дялове на Стара планина ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в Североизточна България и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта в низините и поречията ще бъде тихо и на места, главно около река Дунав, ще има намалена видимост и мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 6° и минус 1°, за София - около минус 2°.

Утре ще има разкъсана облачност, по-значителна над северните и източните райони. Слаби превалявания от сняг ще има на отделни места в Предбалкана и Стара Планина. Мъгливо ще бъде през повечето дневни часове по поречието на Дунав. Ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски - в североизточните райони и местата с трайна мъгла, за София - около 8°.

Над планините в Югозападна България ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има над масивите в източната половина от страната. В централните дялове на Стара планина ще превалява слаб сняг. Ще духа силен, по високите части и бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.

Над Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна над южното крайбрежие. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

