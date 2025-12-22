До 10 градуса във вторник

снимка: Булфото

През нощта и утре в равнините и низините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Югозападна България ще бъде предимно слънчево, но в низините и около реките в сутрешните часове също ще е мъгливо. Почти тихо време. Минималните температури ще са от около минус 2° на места в котловините на Югозападна България до 5° - 7° в източните райони, в София - около 0°.

Максималните ще са предимно между 5° и 10°.

В планините ще преобладава облачно време, но по върховете и над масивите от Югозападна България ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра – около минус 2°.

