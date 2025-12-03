До 100 лева за елхичка за Коледа

Пиксабей

Все повече хора предпочитат изкуствено дръвче, което да ползват с години.

Все повече варненци се отказват от закупуването на естествена елха, алармират търговци в морската столица. Като основната причина тази година те посочват влизането на България в еврозоната, пишат от "Фокус".

„Хората се притесняват! Спестяват колкото може повече, а елхата за тях не е приоритет", категорични са те и добавят, че затова и все повече хора предпочитат изкуствено дръвче, което да ползват с години.

"Все пак нищо не може да замени естественото дръвче и аромата му", убедени са продавачи.

Естествените елхички на варненските пазари държат цени от 30 до 100 лева.

Варненци предпочитат да спестят тази сума и да я вложат в празнична вечеря или подаръци за близките.

