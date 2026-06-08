До 1171,89 евро получават пострадалите от пороя във варненското село Войводино

снимка: Областна администрация Варна

Областният управител Марио Смърков, заедно с комисия, в която влизат кметът на Община Вълчи дол Калоян Цветков, зам. кметът на общината Преслав Петров, директорът на дирекция "Социално подпомагане" Вълчи дол Николина Парушева и кметът на с. Войводино Сафия Хайриева огледаха тази сутрин засегнатите от интензивния дъжд райони и жилищни сгради и се срещнаха с хората от селото, пострадали от пороя.

Наводнени са дворовете и избени помещения на 3 къщи и земеделска земя. Още вчера пожарникарите са източили водата от залетите дворове и мазета, съобщават от Областната администрация във Варна.

Днес, социалните работници описаха щетите и дадоха указания на пострадалите хора как да попълнят необходимите документи, за да получат помощ от държавата. Предоставени са им заявления за подпомагане по чл.16 от ППЗСП и Решение на Министерски съвет номер 20/15.01.2026 г. Ако те отговарят на условията за подпомагане ще им бъдат отпуснати помощи по посочените нормативни актове. Размерът на еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП е до 1171,89 евро. Размерът на еднократна финансова помощ по РМС 20 е 1550 евро. Всички пострадали хора са консултирани за подкрепата която могат да получат от Фонд социална закрила, както и за реда и начина за кандидатстване.

След като огледа състоянието на дерето, което вчера преля, днес областният управител взе решение заедно с община Вълчи дол да формира съвместна комисия, която ще обследва състоянието на дерето. Ще бъдат набелязани конкретни действия за разчистването му и подобряване на проводимостта, за да се предотвратят бъдещи щети.

Редактор "Екип на Петел",

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