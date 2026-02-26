До 12 градуса в четвъртък, но облаци навсякъде

снимка: Булфото

През нощта от североизток облачността ще продължи да се увеличава и с умерен север-североизточен вятър ще нахлува студен въздух. В Източна България ще има валежи от дъжд, в отделни райони придружени с гръмотевици, които с понижението на температурите ще се примесват със сняг.

До сутринта валежите ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони. Утре и облачността ще се разкъсва, по-късно през деня и ще намалява. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – между 5° и 10°, в Югозападна България до 12°. В София минимална – около 0°, максимална – около 7°.

Над планините облачността ще е значителна и преди обяд ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

