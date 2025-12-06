До 12 градуса в неделя

снимка: Булфото

През нощта ще бъде облачно и на места в Централна и Източна България все още ще има валежи. През деня само в крайните източни райони ще превалява дъжд. След обяд над Югозападна България и западните райони на Горнотракийската низина облачността ще се разкъсва и намалява. Над останалата част от страната ще остане облачно, в низините - мъгливо. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Температурите ще останат без съществен дневен ход, минималните ще са между 4° и 9°, а максималните - между 6° и 11°. В София минималната температура ще е около 4°, максималната - около 8°.

В планините ще е облачно, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и с прекъсвания ще превалява дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-12°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

