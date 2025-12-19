До 12 градуса в събота

снимка: Булфото

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. На места, главно в Дунавската равнина и югоизточните райони, ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, по-високи по Черноморието, за София – около минус 2°. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се увеличи и в края на деня на отделни места в източните райони ще има слаби превалявания от дъжд.

Предимно слънчево ще бъде над Югозападна България. В източните райони ще духа до умерен вятър от север-североизток, в останалата част от страната – слаб от изток-североизток. Ще започне понижение на дневните температури: максималните в повечето места ще бъдат между 3° и 8°, в югозападните райони и по Черноморието – до 10°-12°, за София – около 8°.

Над планините предимно слънчево ще бъде през повечето дневни часове в Рило-Родопската област, докато над Стара планина и Странджа още преди обяд облачността ще се увеличи. През втората половина на деня на отделни места там ще превали слаб дъжд, по най-високите части и слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, а на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието ще бъде облачно, преди обяд и мъгливо. В следобедните часове на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!