До 12 градуса в сряда, но и облаци и дъжд

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее. Значителна ще се задържи главно над Източна България, където на места ще има превалявания от дъжд, които, с понижението на температурите, ще се примесват със сняг. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България, западната част на Горнотракийската низина и по долините на Струма и Места до силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°.

Утре облачността над страната ще е променлива, над Източна България по-често значителна и на отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд, които към вечерта, с понижението на температурите, отново ще се примесват със сняг. Повече слънчеви часове ще има в Западна България. Ще продължи да духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.

Над планините облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби превалявания, над около 1700 метра от сняг. Ще духа силен, по високите части и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 6°.

