До 12 юли периодично ще преминава чуждестранна военна техника по републиканските пътища

снимка: МО

От 27 юни до 12 юли предстои периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“.

По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Република Франция и от въоръжените сили на Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до Учебен полигон „Ново село“ и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.

Редактор "Екип на Петел",

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