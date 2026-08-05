До 13 ч. днес променят движението по участък от магистрала "Тракия"

снимка: АПИ

Днес - 5 август, от 7:00 ч. до 13:00 ч. временно е променена организацията на движението по участък от АМ „Тракия“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е премахване на крайпътна растителност.

Промяната касае участък в Софийска област, посочват от АПИ. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46-и и 50-и км в платното за Бургас и между 54-ти и 55-и км в платното за София като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната.

Редактор "Екип на Петел",

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