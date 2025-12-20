До 13 градуса, но с облаци и дъжд в неделя

снимка: Булфото

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще е около и малко по-високо от средната стойност за месеца.

През нощта и утре над повечето райони ще бъде облачно. На много места ще има намалена видимост и мъгла. В източната половина от страната ще има превалявания от дъжд. Над Югозападна България през нощта ще бъде предимно ясно, а утре – предимно слънчево, но и там в котловините и поречията ще е мъгливо. В повечето места ще е почти тихо. Само по черноморското крайбрежие ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, за София – около 0°, максималните в повечето места - между 4° и 9°, по Черноморието и крайните югозападни райони – до 12°, за София – около 7°. Утре в 17:03 часа настъпва астрономическата зима.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Източна Стара планина и Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

