До 13 хиляди лева заплата: Търсят готвачи, медициниски сестри, шофьори и програмисти

Медицинска сестра в Перник може да печели двойно по-голяма заплата като готвачка, а автобояджия в Стара Загора ще се разписва срещу повече от лекар в спешна медицинска помощ. Това са някои от актуалните оферти за работа в електронната трудова борса, която Агенцията по заетостта обновява ежедневно с нови работни места, показва проверка на "Сега".



Към момента, свободните места в цялата страна са малко над 11 000, като заплащането варира от минимална заплата (1077 лв.) до 13 000 лв. за позицията на дизайнер на софтуер и софтуерни приложения и анализатори. Най-търсени са работници в преработващата промишленост, преподаватели преди началото на учебната година, както и персонал, полагащ грижи за други хора.



Офертите показват, че все още заплащането за някои дефицитни специалисти е доста по-ниско от това в сферата на услугите. В Стара Загора например се търси бояджия за превозни средства с обещание за 4000 лв. трудово възнаграждение. В същото време за лекар, оказващ спешна медицинска помощ, заплатата е 3950 лв. (макар че това вероятно няма да е целият доход, тъй като при медиците има голям дял допълнително материално стимулиране, което не влиза в посочената заплата - б.р.).



Очаквано, в столицата се предлагат позициите с най-голямо заплащане. В бюрото по труда "Възраждане" например се предлага позиция с 13 000 лв. заплата за разработчик на софтуер. 7905 лв. е посоченото възнаграждение за анализатор, търсен за проучване на пазари. За експерт по логистика се предлага 6200 лв. трудово възнаграждение. За ръководител сектор "Човешки ресурси" предложеното възнаграждение е 8150 лв.



В Кюстендил, където за последното тримесечие средната работна заплата е най-ниска в страната, масово позициите са за минимална заплата. За международни шофьори обаче се предлагат 5000 лв. месечно възнаграждение. За лекари има 12 свободни места, а заплатата е 3359 лв. За готвачи предложението е 2700 лв.

Смолян, другата област с ниска средна заплата, предлага 4000 лв. за инженер конструктор, но и там много от предложенията са за минимална заплата. Сравнително добре платени са работните места в строителството - в Свищов за арматурист заплатата е 2600 лв., в Сливен за кофражист се предлагат 3000 лв.



В Бургас също има голям глад за лекари. Там са обявени 11 позиции за лекар с месечно възнаграждение от 3620 лева. Отново в морския град се търсят и 10 лекарски асистенти. Луковит дава 2500 лв. за акушерка. В Пазарджик пък един фелдшер може да получава 2431 лв. Вакантни позиции за медицински сестри има и в София например, като заплатата е 2457 лева, а работата - на смени.

