До 130% надценки на пазара: Ще помогне ли "Кошница с грижа"?

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Важното е кой ще поеме тази отстъпка, управляващите обещаха, че това няма да е за сметка на производителите, а за търговците. Така бившият земеделски министър Кирил Вътев коментира "Кошница с грижа" - новата инициатива за намалени стоки на правителството, съвместно с търговските вериги.

У над надценките са между 70 и 130 процента - това е доста високо, допълни той.

Според него един от процесите, които трябва да бъдат регулирани, са ежегодните търговски преговори за търговски условия.

"Преговорната сила никога не е на страната на производителя, а на големите търговски вериги. Трябва да се сложи край на извиването на ръце, защото не може да се подобрят условията единствено и само за търговеца. След като изчезнаха малките магазини, вече започват да изчезват и производители", коментира Кирил Вътев.

Според икономиста Петър Ганев ще има допълнителен етикет към вече съществуващи намаления, "за да може и държавата да се похвали".

Според него много големите промоции ще изчезнат малко по-малко, пише novini.bg.

"Трябва да се търси начин за кооперативи за стопанствата. Имаме пълният шанс да се направи рамка за това."

Първата стъпка да спре ръстът на инфлацията, е изготвянето на бюджета. Голямото очакване е финансовият министър да внесе бюджет как променя траекторията на публичните финанси, коментира Ганев.

Редактор "Екип на Петел",

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