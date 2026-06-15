До 1300 евро стига заплатата на водните спасители във Варна

Пиксабей

До 1300 евро стига заплата на водните спасители във Варна. Заплащането е 45-50 евро на ден. На някои по-натоварени плажове, като тези на "Златни пясъци" или в града, се дава възможност за повече работни дни, което осигурява и по-високото възнаграждение. Като цяло концесионерите и хотелиерите през последните години проявяват изключителна загриженост за безопасността на своите обекти и са склонни да осигуряват по-добри условия на труд. Това каза зам.-председателя на Областния съвет на БЧК и председател на Дружеството на специалистите по водно спасяване Вили Цеков, пише "Морето".

По думите му спасителската професия става все по-атрактивна. Вече са проведени три курса за обучение на спасители. Обучени са 43 души за басейн и 10 за море.

Според Цеков превенцията е базовият фактор за постигане на по-малко водни инциденти. За да има успешна дейност по водно спасяване, трябва да има предпоставки за това. От изключителна важност е обучението на децата и младите хора. Всички, които посещават море или друг воден басейн трябва да знаят, че в основата е спазването на съображенията за безопасност.

За да се подобри информираността и подготовката сред подрастващите, БЧК-Варна инициира възстановяването на курсовете "Млад спасител". В тях се включват деца между 12 и 17 години.

В последните години тенденцията е за намаляване на водните инциденти с фатален край. За последните близо 20 години тези с деца са намалели около 9 пъти. За миналата година са 3 случая.

През 2025 година 57% от удавянията, които са общо 89, са на море. Останалите са във водоеми във вътрешността на страната.

Редактор "Екип на Петел",

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