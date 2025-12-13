До 14 градуса в неделя

снимка: Булфото

През нощта ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в отделни котловини до минус 4°, в София – около минус 1°. Утре сутринта в Дунавската равнина и на места в котловините ще има мъгла, но след обяд, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, видимостта ще се подобрява. Значителна ще се задържи облачността над североизточните райони. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла, в София – около 9°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието облачността ще е променлива, по-често намаляваща до предимно слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

