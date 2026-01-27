До 14 градуса в сряда

кадър: Булфото

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. След обяд, след временно повишение, налягането отново ще започне да се понижава.

През нощта валежите ще спрат. Облачността ще се разкъсва. Вятърът ще отслабне и на много места ще стихне. Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, за София – около минус 2°. Утре преди обяд ще има разкъсана облачност, временно намаляваща. Сутринта на отделни места в котловините и низините ще бъде мъгливо и ще има намалена видимост. След обяд от запад ще започне ново увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, в Източна България и на север от планините умерен от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, за София – около 9°.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд от запад облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд, над 1500 m – сняг. Ще духа силен и поривист вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. След обяд и привечер от запад облачността ще се увеличи. Преди обяд ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

