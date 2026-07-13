До 15:00 ч. днес затварят изпреварващата лента в участък на "Тракия" в посока София

снимка: АПИ

Днес от 11:30 ч. до 15:00 ч. изпреварващата лента от км 163 до км 162 на АМ „Тракия“ в посока София е затворена поради ръчно рязане на храсти в средната разделителна ивица.

Движението се осъществява в активната и аварийната лента, като трафикът е обезпечен с временна сигнализация и пътни знаци, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

Редактор "Екип на Петел",

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