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До 15:00 ч. днес затварят изпреварващата лента в участък на "Тракия" в посока София

13.07.2026 / 11:54 0

снимка: АПИ

Днес от 11:30 ч. до 15:00 ч. изпреварващата лента от км 163 до км 162 на АМ „Тракия“ в посока София е затворена поради ръчно рязане на храсти в средната разделителна ивица. 

Движението се осъществява в активната и аварийната лента, като трафикът е обезпечен с временна сигнализация и пътни знаци, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

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Редактор "Екип на Петел",

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