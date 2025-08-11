реклама

До 15 години затвор грозят мъжа, опитал да задигне сак с над 100 хиляди лева пред банка в столицата

11.08.2025 / 13:19 1

снимка: МВР

Софийска градска прокуратура поиска от съда да задържи под стража обвиняем за опит за грабеж. Той е привлечен към наказателна отговорност. 

Според разследването на 8 август около 09:20 ч. в столичния квартал „Дианабад“ мъжът е направил опит да отнеме няколко чужди вещи – чанта за лаптоп, в която е имало сумата от 114 000 лв., 2 мобилни телефона и диоптрични очила, с намерение противозаконно да ги присвои.

Той издърпал чантата от ръката на пострадалата, но бил задържан от двама свидетели. Грабежът е в особено големи размери. За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 5 до 15 години.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан до 72 часа, с оглед довеждането му пред съда. Наблюдаващият прокурор е преценил, че съществува опасност той да извърши престъпление, ако не бъде задържан под стража, предаде Нова телевизия.

 

MrBean (преди 32 минути)
Рейтинг: 184360 | Одобрение: -2195
15години за опит! Тъпанар!

