До 15 градуса в неделя

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.

През нощта в голяма част от Северна и Източна България, а също така и в Горнотракийската низина ще има ниска облачност, намалена видимост и на места мъгла. Над останалите райони ще бъде предимно ясно. Почти тихо. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, за София – около минус 2°. Утре на места в равнинната част от страната ще има ниска облачност и ще бъде мъгливо. Около обяд облачността ще намалява и видимостта ще се подобрява и над голяма част от страната ще се установи предимно слънчево време. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието и в районите с по-трайно намалена видимост – между 6° и 9°, за София – около 14°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!