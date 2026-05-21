До 16 ч. днес променят движението в участък на АМ "Тракия" край Пазарджик

снимка: АПИ

Днес, 21 май, от 8:30 ч. до 16 ч. за премахване на крайпътна растителност в платното за Бургас между 101-ви и 103-и км на АМ „Тракия“ временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик.

При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение, посочват от АПИ.

