До 17:00 ч. днес променят движението по "Хемус" в участъка на естакада "Девня"

снимка: АПИ

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. движението от км 400 до км 401 на АМ „Хемус“ в участъка на естакада „Девня“ в посока София се осъществява в изпреварващата лента, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е почистване на регули и кал от настилката в активната лента.

Водачите да се движат с повишено внимание, като участъкът е сигнализиран с пътни знаци, апелират от АПИ.

Редактор "Екип на Петел",

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