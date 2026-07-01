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До 17 ч. днес променят движението по пътя Генерал Тошево - Каварна

01.07.2026 / 12:59 0

снимка: АПИ

До 17 ч. днес движението по път III-296 Генерал Тошево - Каварна в района на Генерал Тошево, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". 

По данни на АПИ трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от пътната агенция. Трафикът се регулира от сигналисти.

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