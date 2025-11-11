До 17 градуса в сряда

снимка: Булфото

През нощта над Източна България облачността ще остане значителна. Все още на места там ще превалява дъжд, като до сутринта преваляванията ще спрат. Над западната половина от страната ще бъде предимно ясно. Вятърът от запад-северозапад ще отслабва, а в котловините след полунощ и ще стихне. Там сутринта ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в котловините на Западна България - около 0°, за София – около 2°.

Утре над повечето райони ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Над Източна България облачността ще бъде значителна, временно намаляваща. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, за София – около 12°.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

