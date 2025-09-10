До 17 септември променят движение в участък от АМ "Тракия"

снимка: АПИ

От утре - 11 септември, до 17 септември за премахване на крайпътна растителност ще се променя организацията на движение между 156-и и 208-и км на АМ „Тракия“ в област Стара Загора.

Дейностите ще се изпълняват в интервала от 06:00 ч. до 17:00 ч. поетапно в изпреварващата и аварийната лента и в двете посоки, като за реализацията им временно ще се ограничава движението. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

