До 18 градуса в събота

Атмосферното налягане ще продължи бавно да се понижава и вече ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

През следващото денонощие не се очаква промяна в синоптичната обстановка. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, а през деня – ще е предимно слънчево. В Дунавската равнина ще е мъгливо, а през нощта и в часовете до обяд мъгливо ще е и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще е около 0°, максималната – около 16°.

В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1 бал.

