До 18 градуса във вторник

През нощта облачността ще е значителна, на отделни места, главно в Южна България, с валежи от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще е примесен със сняг и ще има условия за поледици. В по-голямата част от страната ще продължи да духа умерен, северно от планините и поривист вятър от юг-югозапад. В западната половина от Дунавската равнина ще е почти тихо и мъгливо. Минималните температура ще бъдат в широки граници: от 0° в северозападните райони до 12° в югоизточните, в София – около 5°. Утре облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Дунавската равнина и Рило-Родопската област, ще има превалявания от дъжд. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, максималните – между 14° и 19°. В по-голямата част от Дунавската равнина ще духа слаб северозападен вятър и видимостта временно ще се подобри. Температурите там ще останат без съществен дневен ход - максималните ще са между 2° и 7°. В София максималната температура ще бъде около 15°.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

