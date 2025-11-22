До 19 градуса в неделя

снимка: Булфото

През нощта облачността над страната ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има в Западна и Централна Северна България. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в Източна България - между 10° и 15°, за София - около 5°. Утре в страната от северозапад ще навлиза студен въздух. Над повечето райони ще се задържи предимно облачно. Отново на места в западната половина от страната с прекъсване ще вали дъжд, а през втората половина на деня и в Североизточна България. Привечер в планинските райони на Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Над Южна България облачността ще се разкъсва и след обяд ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е до умерен. В източната част от страната ще се задържи от юг-югоизток. Максималните температури ще са от 6°-7° в северозападните райони до 18°-19° в югоизточните, за София – около 10°.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части в масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

