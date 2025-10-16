До 19 градуса в петък

снимка: Булфото

Започналото заоблачаване от югозапад през нощта ще обхване по-голямата част от страната. Предимно ясно ще бъде през втората половина на нощта над североизточните райони. В сутрешните часове на отделни места в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина ще има мъгла и ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 7°.

Утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време с по-съществени разкъсвания на облачността преди обяд над Североизточна България. В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра надморска височина - от сняг. През нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб, в Източна България - умерен югоизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 13°.

Над планините ще е облачно, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла и намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

