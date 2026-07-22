До 2 месеца Апелативният съд ще реши делото за катастрофа със загинал моторист във Варна

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Варненският апелативен съд обяви за решаване дело за причинено пътно-транспортно произшествие на бул. „Цар Освободител“ във Варна, при което е загинал мотоциклетист. Въззивното производство бе образувано след постъпила жалба от частното обвинение срещу присъда на Окръжния съд в града, съобщиха от пресслужбата на съда.

Със съдебния акт Д.Д. е била призната за виновна в това, че на 30 май 2025 г. при управление на моторно превозно средство е нарушила 4 правила от Закона за движение по пътищата, като е предприела забранена маневра – обратен завой, в резултат на което по непредпазливост е причинила смъртта на Александър М.

След като подсъдимата е признала фактите, изложени в обвинителния акт, делото е протекло при съкратеното съдебно следствие, което изисква намаляване с 1/3 на определеното наказание. Наложената от първата инстанция санкция е 2 години и 8 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от 5 години. Подсъдимата е лишена от право да управлява МПС за 5 години.

Предвид процесуалните специфики на съкратеното производство, не е допустимо събирането на нови доказателства. Поради това въззивният съд остави без уважение искането на частните обвинители за повторна комплексна автотехническа експертиза.

В днешното съдебно заседание представителят на Апелативната прокуратура акцентира на допуснатите 4 нарушения от водачката и предходното й неколкократно санкциониране за неспазване на правилата на пътя. Отчетено бе и съпричиняването от страна на моториста, тъй като той се е движел със скорост 122 км/ч. Според прокурора наказанието трябва да е условно, в размер на 3 години, тъй като към момента на инцидента подсъдимата е била бременна, а сега е в отпуск по майчинство.

Поверениците на частните обвинители твърдят, че деянието е осъществено при престъпна самонадеяност. Частното обвинение не приема да е допуснато съпричиняване от загиналия. Наследниците на починалия моторист настояват за увеличаване на наказанието и ефективното му изтърпяване.

Адвокатът на Д.Д. поиска първоинстанционната присъда да бъде потвърдена. Защитата отбеляза становището на вещите лица, изготвили автотехническата експертиза, че дори при скорост около 82 км./ч. мотористът е имал възможност да предотврати произшествието. Единствено заради тежестта на настъпилия резултат и допуснатите от подсъдимата нарушения приложението на условното осъждане не може да бъде отменено, подчерта процесуалният представител.

Решението на Апелативен съд – Варна ще бъде постановено в определения от закона двумесечен срок.

Редактор "Екип на Петел",

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