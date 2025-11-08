До 20 градуса утре

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Времето през неделния ден с очертава да бъде много по-спокойно, спрямо съботата. Валежите ще бъдат слаби и предимно на мества в източна България. Облаците обаче утре ще се разкъсват ще имаме кратки слънчеви прозорци, разбира се след като се вдигнат мъглите, съобщи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Рано сутринта ще има понижена видимост. В ранните часове температурите ще се движат във вече познатите граници от пет до към 10 градуса.

В най-топлата част на денонощието, колкото и да е кратка тя, термометрите ще достигнат стойности от 15 до 20 градуса.

Най-високите температури се очакват в югоизточна България и в областите по Черноморието, обясни обаче той.

Предстоящата седмица тя ще започне с преминаването на още един Средиземноморски циклон. Валежи, и то значителни количества, се очакват в понеделник и вторник.

От сряда нататък времето ще се успокои, а валежите ще бъдат от сряда нататък. Изключение ще има предпоставки за сутрешни мъгли за слани в районите, където термометрите докоснат нулата.

Към средата на следващата седмица температурите няма да се повишават значително. Те ще бъдат в интервала 12 до към максимум 17 градуса, обясни Василковски.

