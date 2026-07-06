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До 20 цента падна изкупната цена на динята в Любимец

06.07.2026 / 16:00 1

Снимка: Булфото

Народните представители Надежда Колева и Радослав Вълчев, заедно с областния управител Тодор Иванов посетиха борсата за плодове и зеленчуци в Любимец. Производителите се оплакаха от ниските изкупни цени. 

В момента динята се изкупува на борсата за 20 евроцента килограма, а пъпешът за 60-70 евроцента. 

Търсенето е слабо, а стоката залежава, посочва Булфото. Пазарът се подбива от евтин внос особено от Гърция, който сваля цените под себестойността на българската продукция, оплакват се производителите на дини в Любимец.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 51 минути)
Рейтинг: 631242 | Одобрение: 124262
А в магазините ни предлагат динята за 6-7 пъти повече.....Що тъй бе Миме ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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