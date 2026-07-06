До 20 цента падна изкупната цена на динята в Любимец

Снимка: Булфото

Народните представители Надежда Колева и Радослав Вълчев, заедно с областния управител Тодор Иванов посетиха борсата за плодове и зеленчуци в Любимец. Производителите се оплакаха от ниските изкупни цени.

В момента динята се изкупува на борсата за 20 евроцента килограма, а пъпешът за 60-70 евроцента.

Търсенето е слабо, а стоката залежава, посочва Булфото. Пазарът се подбива от евтин внос особено от Гърция, който сваля цените под себестойността на българската продукция, оплакват се производителите на дини в Любимец.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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