До 21 ч. днес пускат движението по ремонтирания участък от АМ "Тракия" в област Стара Загора

снимка: АПИ

Днес, до 21 ч., ще бъде пуснато движението в посока София по ремонтираните 11 км от АМ „Тракия“ в област Стара Загора, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Обновяването на отсечката между 218-ти и 229-ти км започна на 4 юни, за да се повиши безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото. Поетапно бяха ремонтирани двете платна за движение. Първо строителните работи бяха в платното за Бургас, а днес приключват и в платното за столицата. Планираните работи завършват в определените срокове, , посочват от АПИ.

На територията на област Стара Загора обаче продължава ремонтът на 10-километровия участък в платното за София от 218-и до 208-и км, като дейностите се очаква да завършат до 3 юли.

Ремонтите в двата участъка са възложени на „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“.

Редактор "Екип на Петел",

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