До 22 градуса в четвъртък

През следващото денонощие времето в страната ще е предимно облачно на места с валежи от дъжд, по-значителни в Югозападна България и в крайните южни райони на Източните Родопи. През деня облачността временно ще намалява и валежите ще спират. Вятърът в котловините и низините временно ще стихва и там преди обяд видимостта ще е намалена. В Източна България и северно от планините ще духа умерен и силен и поривист вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат в широки граници - между 5° и 10° в по-голямата част от страната до около 13°-15° в югоизточните райони. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър до около 20°-22°. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната - около 18°.

В планините ще бъде предимно облачно на места, главно в масивите в Западна България и в Рило-Родопската област, с валежи от дъжд. Над 2200 метра дъждът ще преминава в сняг. След обяд ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, по-съществени над централните и източните райони на Стара планина. Ще духа силен, по високите и открити части временно бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 6°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, в сутрешните часове на места по северното крайбрежие с превалявания. След обяд ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 16°-17° по Северното Черноморие до 21-22° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

