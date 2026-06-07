До 23 градуса с леки превалявания по Черноморието

карта НИМХ

Сутринта в Лудогорието и котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието - между 21° и 23°, за София - около 26°.

Преди обяд главно над Стара планина, а около и след обяд над масивите от почти цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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