До 24 август в Кауфланд взимате 4 стоки и получавате 2 безплатно

20.08.2025 / 20:26 0

Кадър Кауфланд

Интересна оферта пусна "Кауфланд" с една стока.

Ето какво съобщават от веригата:

"Нашата оферта – 4 плюс 2!

В Kaufland системата е ясна – вземи 4 бутилки и получи 2 безплатно."

Предложението е валидно до 24.08.2025 г. или до изчерпване на количествата.

 

