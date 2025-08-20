До 24 август в Кауфланд взимате 4 стоки и получавате 2 безплатно

Кадър Кауфланд

Интересна оферта пусна "Кауфланд" с една стока.

Ето какво съобщават от веригата:

"Нашата оферта – 4 плюс 2!

В Kaufland системата е ясна – вземи 4 бутилки и получи 2 безплатно."

Предложението е валидно до 24.08.2025 г. или до изчерпване на количествата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!