До 25 градуса с леки превалявания след обяд по Черноморието

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Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26° и 31°, в София – около 26°.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 25°. Температурата на морската вода е между 19° и 22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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