До 26 ноември срок за гражданите за подаване на становища за новата такса битови отпадъци

Пиксабей

От 12 ноември 2025 г. проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, касаеща новата таса битови отпадъци (ТБО), е публикуван на сайта на Общината за обществени консултации. Там шуменци могат да намерят и Методиката за изчисляване на ТБО, базирани на принципа „замърсителят плаща“ и на основа „ползвател“, в сила от 01.01.2026 г.

Новият принцип се въвежда на национално ниво и общините са задължени да го приложат. Промяната касае Регламент на Европейският съюз, съгласно който ТБО трябва да отговоря на принципа „замърсителят плаща“. Таксата ще се определя според количеството на битовите отпадъци, които гражданите, институциите и фирмите генерират.

ПРИЛОЖИМА ЗА ОБЩИНА ШУМЕН ОСНОВА – „ПОЛЗВАТЕЛ“

Законодателят е определил три възможни варианта за изчисляване на нови основи на ТБО за услугите, които са базирани на принципа „замърсителят плаща“. С Решение № 560 по Протокол № 25 от 30-31.10.2025 г. на Общинския съвет гр. Шумен определи основа „ползвател“, а за услугата „по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищни образувания в общината“ за нежилищните имоти – разгърната застроен площ, за да се запази балансът между живеещите в града и селата, като и между гражданите и предприятията.

Вариантът за определяне на такса битови отпадъци според броя на ползвателите е предпочетен от 90 % от общините предвид сложността и изискването за допълнителна техническа обезпеченост за другите възможни варианти.

ОБЩИ ПРИНЦИПИ ПО МЕТОДИКАТА – СЪОТНОШЕНИЕ 40:60 % НА ГРАЖДАНИТЕ СПРЯМО ПРЕДПРИЯТИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

В Методиката, приложена към Наредбата, е заложено разпределението на разходите за всяка от трите услуги, формиращи ТБО, в следните групи за жилищни и нежилищни имоти:

Град Шумен /вкл. кварталите „Дивдядово“, „Мътница“, „Макак“/:

- Граждани – 40 % от разходите;

- Предприятия – 60 % от разходите.

Населени места /села/ от община Шумен:

- Граждани – 40 % от разходите;

- Предприятия – 60 % от разходите.

СОЦИАЛЕН КОМПОНЕНТ – НАМАЛЕНИЯ ПО ГРУПИ ПОЛЗВАТЕЛИ

В Методиката се предвижда ТБО да се изчислява в намален размер за:

1. За държавните и общински училища на територията на община Шумен с коефициент 0,75;

2. За лица до 18 годишна възраст с коефициент 0,50;

3. За незастроени имоти на граждани, извън строителни граници с нежилищно предназначение:

- Град – с коефициент 0,50;

- Село – с коефициент 0,50

от размера на частта за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищни образувания в общината.

ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТА – ПОЛЗВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, НО И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ ОТ ГРАЖДАНИ И ФИРМИ

Срокът за подаване на декларация за жилищни имоти на граждани и предприятия и декларация за нежилищни имоти на граждани и предприятия, е до 31.12.2025 г.

СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЖЕСТТА

В предложения проект на Наредба е регламентирано, че размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците. Предлаганият проект на наредба е в съответствие със Закона за местните данъци и такси и националната наредба, приета от Министерския съвет.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИЯ МОДЕЛ – НАМАЛЯВАНЕ НА ГЕНЕРИРАНИЯ ОТПАДЪК, ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

В проекта на Наредба се очаква да се приложи по-лесно вече въведеният принцип „замърсителят плаща“, който представлява финансов стимул. Той, от една страна, насърчава лицата да намалят количеството на генерираните отпадъци, а от друга - насърчава общините да оптимизират разходите по събиране и транспортиране, третиране на отпадъците и опазване на чистотата. Принципът стимулира и разделното събиране, рециклирането и компостирането на отпадъците. С предложения проект на Наредба НЕ се създава допълнителна административна тежест за задължените лица, тъй като, съгласно промените в ЗМДТ, обстоятелствата, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, както и всяка тяхна промяна, ще бъдат установявани служебно или чрез подаване на декларация от задължените лица, както и от управителя или председателя на етажната собственост по определен ред.

ИНОВАТИВЕН ПРИНОС НА ОБЩИНА ШУМЕН – ДИФЕРЕНЦИРАНА ПО-НИСКА ОСНОВА ЗА „ПОЛЗВАТЕЛ ДЕТЕ“ И ЗА УЧИЛИЩА

Подходът на Община Шумен да се определи специална по-ниско основа за „ПОЛЗВАТЕЛ ДЕТЕ“ е иновативен принос. Той се възприе от десетки български общини в хода на консултациите с тях и с експертите на национално ниво. Община Шумен полага целенасочени усилия, подкрепящи домакинствате с деца, да се въведе максимално справедлив подход при определянето на ТБО на основа „ползвател“. Този диференциран коефициент за „ПОЛЗВАТЕЛ ДЕТЕ“ в Община Шумен се определя на 0,50. Диференцирани коефициенти се прилагат и за държавни и общински училища в размер на 0,75, като намален коефициент има и за нежилищни незастроени имоти извън строителните граници. Те целят социални, образователни, икономически, демографски и ефекти, касаещи справедливото разпределение на тежестта.

НОВ ПОДХОД ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

В Наредбата е заложена „Цена на услуга за дейностите по поддържане на чистота на преместваме обекти“. Тази цена на услуга ще се начислява и заплаща от собствениците на преместваеми търговски обекти независимо от вида на собствеността върху която са поставени.

УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ – СТАНОВИЩА ДО 26 НОЕМВРИ 2025 г.

Предложения и становища по наредбата и методиката могат да бъдат депозирани от гражданите до 26.11.2025 г. включително:

· в Община Шумен, Център за административно обслужване, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, гише № 3;

