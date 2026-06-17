До 26 юни е спряно движението в платното за Пловдив в участък от АМ "Марица"

снимка: АПИ

До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от АМ "Марица" - от 16-и до 19-и км, в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

По време на ремонтните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Редактор "Екип на Петел",

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